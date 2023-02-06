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Хави назвал «Реал» фаворитом чемпионата Испании, несмотря на лидерство «Барселоны»

Хави назвал «Реал» фаворитом чемпионата Испании, несмотря на лидерство «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о мадридском «Реале».

«Реал» может обыграть любую команду, и им всё равно нужно будет приехать на «Камп Ноу». Каждая игра будет войной, и это ещё не конец. Я считаю «Барселону» не фаворитом, а кандидатом. Фаворитом продолжает оставаться «Реал», который является действующим чемпионом чемпионата Испании и Лиги чемпионов. У нас есть возможность завоевать все оставшиеся титулы, но мы должны подтвердить это на поле. Эйфория — это хорошо, но её нужно обуздать», — приводит слова Хави Sport.es.

После 20 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 53 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 8 очков.

За последние 11 матчей в чемпионате Испании «Барселона» одержала десять побед и один раз сыграла вничью.

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