Джейми Каррагер: я бы сменил всех остальных в «Ливерпуле», прежде чем увольнять Клоппа

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер высказался о неудачах «Ливерпуля» в последних матчах.
«Я бы сменил всех остальных в «Ливерпуле», прежде чем увольнять Юргена Клоппа. Когда он только пришёл в команду, «Ливерпуль» был шестым или седьмым в лиге, и он доказал, что может достичь того уровня, на котором команда находится последние несколько лет.
Хотел бы увидеть, как Юрген повторит это снова. Я уверен, ему это удастся. Если речь идёт о смене главного тренера, то любому, тому, кто придёт в «Ливерпуль», нужно будет перестраиваться.
Люди говорят о Джуде Беллингеме. Я не думаю, что проблема решится подписанием одного игрока. Возможно, нужно четыре или пять игроков.
Есть много вопросов, которые нужно задать и на которые нужно найти ответы. Но не думаю, что кто-то из болельщиков «Ливерпуля» в начале следующего сезона хочет видеть на месте главного тренера кого-то другого, кроме как Клоппа», — приводит слова Каррагера Metro.
Напомним, «Ливерпуль» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 6 февраля 2023
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