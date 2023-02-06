«Моя любовь». Криштиану Роналду опубликовал семейное фото с огромным тортом и свечками

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отмечавший вчера своё 38-летие, опубликовал семейную фотографию с праздничным тортом.

На снимке Роналду находится в окружении своей девушки Джорджины Родригес и старшего сына.

«Моя любовь», — подписал фотографию, опубликованную в одной из социальных сетей, Роналду.

Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Накануне португальский форвард забил первый гол в официальном матче за «Аль-Наср». Это произошло в игре с «Аль-Фатехом» (2:2). Роналду успешно реализовал 11-метровый удар на 90+3-й минуте и принёс своей команде победу над «Аль-Фатехом» (1:0).

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