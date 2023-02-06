Гарри Кейн: Ширер установил рекорд, который нужно побить. Посмотрим, смогу ли это сделать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о победном матче с «Манчестер Сити» (1:0), а также о рекорде Алана Ширера по количеству забитых голов в АПЛ.

«Мы играли против одной из лучших команд лиги, это был действительно важный матч. Как нападающий ты всегда мечтаешь о победном голе, так что это был просто идеальный вечер. Но теперь я полностью сосредоточен на «Лестере».



Свой первый гол за «Тоттенхэм» я забил в ворота «Шемрок Роверс». Это было очень-очень давно и далеко от дома. Особые впечатления — забить первый гол и быть теперь здесь, на 267-м мяче. Я невероятно рад превзойти Джимми Гривза — одного из величайших игроков в истории.



В начале недели я виделся с Аланом Ширером. Уверен, что он смотрел матч, но не знаю, рад он или нет. У меня еще много голов впереди. Ширер установил рекорд, который нужно побить. Посмотрим, смогу ли я это сделать», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, Кейн забил 200-й гол в АПЛ, на счету Ширера — 260 мячей.

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