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Пол Мерсон: если Мудрик чувствовал себя не очень хорошо – не стоило выпускать его на поле

Пол Мерсон: если Мудрик чувствовал себя не очень хорошо – не стоило выпускать его на поле
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Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал неудачную игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче с «Фулхэмом».

«Проблема в том, если Мудрик чувствовал себя не очень хорошо, дайте ему ещё один шанс. Если с ним не всё нормально, то не давайте ему дебютировать в домашнем матче. У него были проблемы в матче с «Фулхэмом».

Не стоило выпускать его, имея достаточно игроков в команде», — приводит слова Пола Мерсона Daily Post.

Напомним, украинский полузащитник «Челси», который в игре 22-го тура АПЛ с «Фулхэмом» впервые вышел в стартовом составе синих, был заменён после первого тайма. За 45 мину Мудрик не нанёс ударов по воротам соперника, не совершил обводок, а также не отдавал передач в штрафную соперника.

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