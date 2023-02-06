Пол Мерсон: если Мудрик чувствовал себя не очень хорошо – не стоило выпускать его на поле

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал неудачную игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче с «Фулхэмом».
«Проблема в том, если Мудрик чувствовал себя не очень хорошо, дайте ему ещё один шанс. Если с ним не всё нормально, то не давайте ему дебютировать в домашнем матче. У него были проблемы в матче с «Фулхэмом».
Не стоило выпускать его, имея достаточно игроков в команде», — приводит слова Пола Мерсона Daily Post.
Напомним, украинский полузащитник «Челси», который в игре 22-го тура АПЛ с «Фулхэмом» впервые вышел в стартовом составе синих, был заменён после первого тайма. За 45 мину Мудрик не нанёс ударов по воротам соперника, не совершил обводок, а также не отдавал передач в штрафную соперника.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 6 февраля 2023
-
07:49
-
07:47
-
07:41
-
07:36
-
07:08
-
06:52
-
06:42
-
06:26
-
06:20
-
06:12
-
05:46
-
05:42
-
05:29
-
05:23
-
04:42
-
04:38
-
04:27
-
04:23
-
04:18
-
04:07
-
04:07
-
03:52
-
03:44
-
03:33
-
03:27
-
03:14
-
03:03
-
02:46
-
02:32
-
02:20
-
02:13
-
02:07
-
02:04
-
01:55
-
01:48