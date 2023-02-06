Футболистка «Зенита» высказалась о бане сборной России на Евро

Вера Симановская, выступающая за женскую команду «Зенита», прокомментировала бан сборной России на чемпионате Европы.



«Выступление в международных матчах с командами самого высокого уровня было одной из целей в карьере. Хотелось прочувствовать атмосферу футбольного праздника, посмотреть других и показать себя. Когда смотрела Евро по телевизору, поняла, насколько высокий уровень женского футбола в Европе. Девчонки играли на таких скоростях и демонстрировали такую игру, что, если бы не разница во внешности, было бы не понять, мужской это футбол или женский.



Что касается отстранения сборной России, то обидно за тех девчонок, которые пробивались на чемпионат Европы, и для которых он мог бы стать последним крупным соревнованием. Я не участвовала в отборочных матчах, но имела шанс поехать в Англию.



Теоретически у меня был шанс сыграть на «Уэмбли». Но даже от теории я готова плакать, ведь это что-то невероятное. И все же я очень рада, что женский футбол получил такое внимание. Ты сидишь и просто гордишься, что это произошло. Раньше мы не знали, где и как найти трансляцию женских матчей, а в этот раз по федеральному каналу показали все игры. Было очень приятно, так как являешься частью этого.



На Евро мы бы не были фаворитами, но я уверена, что боролись бы в каждой игре! Когда ты выходишь на арены, где люди бьют рекорды посещаемости, ты забываешь про усталость и боль. Но что случилось, то случилось. Надо двигаться дальше и ставить перед собой высокие цели», — сказала Симановская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Шилягиным.



Полное интервью с Верой Симановской читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.