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«Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму», «Барселона» разгромила «Севилью». Главное к утру

«Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму», «Барселона» разгромила «Севилью». Главное к утру
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«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэм Хотспур» в матче Английской Премьер-лиги, «Барселона» разгромно обыграла «Севилью» в матче чемпионата Испании, «Милан» проиграл четвёртый раз подряд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» благодаря голу Гарри Кейна.

2. «Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате до восьми очков.

3. Гол Лаутаро Мартинеса позволил «Интеру» нанести «Милану» четвёртое поражение подряд.

4. «Бавария» одержала первую победу в Бундеслиге в 2023 году, обыграв «Вольфсбург».

5. Гашек: НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить на льду Матча звёзд.

6. Защитник ЦСКА Зайнутдинов выбыл по меньшей мере на четыре недели.

7. Яромир Ягр побил рекорд Гретцки по голам в карьере c учётом сборных.

8. «Барыс» обыграл ЦСКА в овертайме в матче с 11 голами. Михайлис набрал пять очков.

9. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».

10. «Локомотив» уверенно победил «Сочи», забросив четыре безответные шайбы.

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