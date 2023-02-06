Футболистка «Зенита» – о бане спорта России: хочется верить, что получим шанс вернуться

Защитница «Зенита» Вера Симановская верит в возвращение российского спорта на международный уровень.
«Что для меня означает изоляция российского спорта? На это можно посмотреть с разных сторон. Конечно, это отсутствие практики на международном уровне. Хочется верить, что мы получим шанс вернуться. В любом случае, нельзя опускать руки, сетовать на то, что мы рассчитывали с кем-то сыграть. Ты должен работать так, как работал раньше, ведь ты любишь футбол без каких-то «если». Ты получаешь от этого удовольствие и спустя время смотришь на плоды своего труда. Ни в коем случае нельзя останавливаться, поскольку в один момент все может внезапно перемениться, а ты окажешься не готов», — сказала Симановская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
- 6 февраля 2023
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