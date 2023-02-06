«Урал» — «Зенит»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Екатеринбургский «Урал» и санкт-петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на товарищеский матч. Встреча состоится сегодня, 6 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Шабаб Аль-Ахли» в Дубае, ОАЭ. Стартовый свисток в матче прозвучит в 10:30 по московскому времени.
Состав «Урала»: Алексеев, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Егорычев, Бикфалви, Каштанов, Юшин.
Состав «Зенита»: Одоевский, Сутормин, Чистяков, Алип, Саусь, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Сергеев.
«Зенит» ранее провёл два товарищеских матча в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Петербуржцы разгромили «Аль-Бидду» (9:0) и обыграли «Лусаил-Сити» (3:0). «Урал» дважды уступил «Родине» в товарищеских матчах с одинаковым счётом 1:0 и сыграл вничью с «Арарат-Армения» (1:1).
- 6 февраля 2023
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