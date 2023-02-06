Ари: допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и ряда других клубов РПЛ Ари допустил, что «Зенит» мог бы претендовать на победу в Лиге чемпионов, если бы российские команды были допущены к участию в международных соревнованиях. Также Ари рассказал, за какое место клуб из Санкт-Петербурга мог бы бороться в чемпионате Бразилии.
«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.
В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку — это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
- 6 февраля 2023
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:14
-
09:10
-
08:51
-
08:33
-
08:31
-
08:30
-
08:15
-
07:49
-
07:47
-
07:41
-
07:36
-
07:08
-
06:52
-
06:42
-
06:26
-
06:20