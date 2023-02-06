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Ари: допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет

Ари: допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и ряда других клубов РПЛ Ари допустил, что «Зенит» мог бы претендовать на победу в Лиге чемпионов, если бы российские команды были допущены к участию в международных соревнованиях. Также Ари рассказал, за какое место клуб из Санкт-Петербурга мог бы бороться в чемпионате Бразилии.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку — это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

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