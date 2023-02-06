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Игрок «Севильи» несколько минут во время матча объясняет партнёрам тактику тренера. Фото

Игрок «Севильи» несколько минут во время матча объясняет партнёрам тактику тренера. Фото
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В ночь с 5 на 6 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне прошёл матч 20-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Барселона» и «Севилья». Финальный свисток Хосе Санчеса Мартинеса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0. В середине второго тайма полузащитник «Севильи» Жоан Жордан получил записку от главного тренера Хорхе Сампаоли.

Аргентинский специалист пытался перестроить игру при счёте 1:0 в пользу «Барселоны». Жордан был вынужден бегать с листом бумаги несколько минут, так как с первой попытки не смог донести до одноклубников то, что просил реализовать на поле Сампаоли. Жордану приходилось вчитываться в лист бумаги каждый раз, когда на поле возникала пауза. Однако идеи Сампаоли не сработали: «Севилья» пропустила ещё два, а Жордан, увлечённый чтением, получил жёлтую карточку.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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