«Взрослые дяденьки не справились с нервами». Федотов — о стычке с Абаскалем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал конфликт с наставником московского «Спартака» Гильермо Абаскалем. Во время дерби в текущем сезоне РПЛ между тренерами возникла стычка и словесная перепалка.
«В каждом клубе встречались эпизоды, подобные перепалке с Абаскалем. Помним матч «Сочи» — «Спартак»: что-то похожее, провокация со стороны тренера. Это «Спартак», народная команда, за неё много представителей СМИ. В этой информационной битве они впереди планеты всей и имеют какое-то преимущество.
Зачем вестись на трешток и грязные приёмы? А никто и не вёлся. Вступили в дискуссию, не более.
Жалею ли я о своих словах? Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой — это сопутствующее.
Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч. На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает», — приводит слова Федотова Sport24.
- 6 февраля 2023
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