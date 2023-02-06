Леонид Слуцкий: записался в художественную школу. Говорят, могут научить любого

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в отсутствии основной работы.

«Могу долго находиться без работы? У меня нет жёстких ограничений по этому поводу. Главное, чтобы был вариант, который мне интересен, устроил меня и способствовал моему развитию. Мне есть чем занять себя в свободное время, кроме интервью, «Коммент.Шоу», у меня есть школа, где очень много проектов, которые мы хотим реализовать в ближайшее время. Есть интересы, которые я хотел реализовать с детства. Например, научиться рисовать. Я купил курс в художественную школу. Оказывается, это ближе к геометрии, нежели рисованию, потому что тебе чётко поясняют и говорят, что могут научить любого. Я много путешествую и получаю удовольствие от жизни», — сказал Слуцкий в программе в эфире программы «Футбол не хоккей» на «Первом канале».