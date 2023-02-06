Слуцкий — о Мостовом: обидно, когда бывшие игроки превращаются во фриков и посмешища

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался об экс-футболисте Александре Мостовом в контексте игроков, которые ныне занимаются лишь разговорами.

«Мостовой говорит, что видел в футболе многое и ему нечему учиться? Я не говорю, кто прав, а кто не прав. Кто-то выбирает для себя вещи, когда ты работаешь, что-то делаешь. Кто-то всю жизнь эксплуатирует своё имя и пытается за счёт него самоутвердиться. Он выбрал такую стезю. Мне очень обидно, когда бывшие очень известные и качественные игроки превращаются во фриков и посмешища своими высказываниями, недальновидными поступками.

Ты можешь остаться у разбитого корыта. Сегодня тебе кажется, что ты интересен, тебе звонят, вроде бы это продолжение известности — но на самом деле тебя все воспринимают как фрика. Ты даже не смог сохранить своё шикарное футбольное прошлое. Мне всегда обидно за таких людей. Когда-то ты был лучшим, одним из лучших, а сегодня ты — говорящая голова, [причём] говорящая глупости», — сказал Слуцкий в программе в эфире программы «Футбол не хоккей» на «Первом канале».