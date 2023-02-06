Слуцкий объяснил, почему не считает опыт работы в «Халле» и «Виттесе» неудачным

Бывший главный тренер «Халла» и «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, почему не считает опыт работы в этих командах неудачным.
«Когда я трудоустраивался в Англии, у меня было огромное количество собеседований с клубами английской Премьер-лиги. Почему их было много? На собеседовании ты производишь приятное впечатление, они смотрят твой CV (Curriculum Vitae («ход жизни»). — Прим. «Чемпионата»), смотрят, что у тебя там было много достижений. Но всегда возникает «блин, никогда русский не работал. Как он сможет?». И вроде бы хотелось (Назначить. — Прим. «Чемпионата») и в то же время нет. Многие болельщики считают опыт в «Халле» и «Витессе» неудачным, а я считаю его фантастическим. Не знаю ни одного российского специалиста, который бы работал в Англии и Нидерландах — не последних странах в футболе. Сам факт того, что ты получаешь там работу, находишься, получаешь огромный опыт, понимание того, как устроены многие процессы — это уже фантастическое время», — сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на «Первом канале».
- 6 февраля 2023
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