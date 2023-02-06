Романо: «Челси» продолжает переговоры с Маунтом о продлении контракта

Лондонский «Челси» не прерывал переговоры с полузащитником Мэйсоном Маунтом о подписании нового контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Снова много было сказано о будущем Мэйсона Маунта, в частности о его роли в команде теперь, когда «Челси» потратил большие деньги на Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Мне сказали, что переговоры все еще продолжаются между. Думаю, было бы справедливо сказать, что никто не гарантировал себе место в стартовом составе, когда конкуренция так высока, он знает, что должен выступать на высоком уровне, чтобы сохранить своё место. Ничего не изменилось», — сказал Романо в своём подкасте на Caught Offside.
Ранее сообщалось, что Маунт отклонил предложение «Челси» о продлении контракта. Он считает, что клуб ценит его меньше других лидеров.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
- 6 февраля 2023
-
12:37
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:52Сесар Навас покинул структуру «Рубина» Эксклюзив
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:14
-
09:10
-
08:51