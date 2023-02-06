Романо: «Челси» продолжает переговоры с Маунтом о продлении контракта

Лондонский «Челси» не прерывал переговоры с полузащитником Мэйсоном Маунтом о подписании нового контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Снова много было сказано о будущем Мэйсона Маунта, в частности о его роли в команде теперь, когда «Челси» потратил большие деньги на Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Мне сказали, что переговоры все еще продолжаются между. Думаю, было бы справедливо сказать, что никто не гарантировал себе место в стартовом составе, когда конкуренция так высока, он знает, что должен выступать на высоком уровне, чтобы сохранить своё место. Ничего не изменилось», — сказал Романо в своём подкасте на Caught Offside.

Ранее сообщалось, что Маунт отклонил предложение «Челси» о продлении контракта. Он считает, что клуб ценит его меньше других лидеров.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: