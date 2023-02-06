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Мостовой: пусть Слуцкий будет аккуратнее в выражениях. Работой доказал, что он — посмешище

Мостовой: пусть Слуцкий будет аккуратнее в выражениях. Работой доказал, что он — посмешище
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на высказывания известного тренера Леонида Слуцкого, который сравнил экс-игрока с фриком и назвал его посмешищем.

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем всё известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть накидать ему подобных выражений — ему это точно не понравится.

Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем. Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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