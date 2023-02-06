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«Вест Хэм» готов продать Деклана Райса за € 110 млн

«Вест Хэм» готов продать Деклана Райса за € 110 млн
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«Вест Хэм» готов к продаже своего полузащитника и капитана Деклана Райса за € 110 млн, однако сумма может измениться в соответствии с многими обстоятельствами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Я думаю, что цена сейчас может быть около € 110 млн, но она зависит от многих факторов, и действительно слишком рано предсказывать окончательную цену. «Арсенал» и «Челси» всегда были заинтересованы в Райсе, но посмотрим, присоединится ли кто-то из манчестерских клубов к гонке», — сказал Романо в эфире своего подкаста для Caught Offside.

24-летний Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне английский полузащитник в 27 матчах забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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