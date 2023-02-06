Сесар Навас покинул структуру «Рубина»

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны Сесар Навас, входящий в топ-5 рекордсменов «Рубина» по количеству проведённых матчей (255 во всех турнирах), покинул структуру казанского клуба.

С 2019 года бывший испанский защитник занимал должность директора селекционного отдела клуба, но оставил её после смены топ-менеджмента в «Рубине». Об этом сам Навас сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Навас выступал за «Рубин» с 2009 года, за восемь с половиной сезонов сыграл за команду 255 матчей, забил 4 мяча. В футболке «Рубина» стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призёром чемпионата России (2010). В феврале 2019 года завершил карьеру игрока.