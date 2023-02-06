Сесар Навас покинул структуру «Рубина»

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны Сесар Навас, входящий в топ-5 рекордсменов «Рубина» по количеству проведённых матчей (255 во всех турнирах), покинул структуру казанского клуба.
С 2019 года бывший испанский защитник занимал должность директора селекционного отдела клуба, но оставил её после смены топ-менеджмента в «Рубине». Об этом сам Навас сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Навас выступал за «Рубин» с 2009 года, за восемь с половиной сезонов сыграл за команду 255 матчей, забил 4 мяча. В футболке «Рубина» стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призёром чемпионата России (2010). В феврале 2019 года завершил карьеру игрока.
- 6 февраля 2023
-
12:37
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:52Сесар Навас покинул структуру «Рубина» Эксклюзив
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:14
-
09:10
-
08:51