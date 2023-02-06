«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче. Ерохин забил пяткой

Завершился проходивший сегодня, 6 февраля, товарищеский матч между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча закончилась вничью 1:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Игроки «Зенита» разыграли комбинацию в штрафной площади «Урала», и после передачи Алексея Сутормина полузащитник петербуржцев Александр Ерохин ударом пяткой поразил ворота уральцев (1:0).



На 58-й минуте после прострела в штрафной площади нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт в матче (1:1).



Во втором тайме футболисты сыграли 40 минут вместо привычных 45 из-за тяжёлых погодных условий.

«Зенит» ранее провёл два товарищеских матча в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Петербуржцы разгромили «Аль-Бидду» (9:0) и обыграли «Лусаил-Сити» (3:0). «Урал» дважды уступил «Родине» в товарищеских матчах с одинаковым счётом 1:0 и сыграл вничью с «Арарат-Армения» (1:1).