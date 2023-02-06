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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 120 млн за Виктора Осимхена из «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 120 млн за Виктора Осимхена из «Наполи»
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в летнее трансферное окно может стать футболистом «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за нигерийского форварда € 120 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, похожую сумму на Осимхена готов потратить и «Челси».

24-летний Осимхен стал игроком «Наполи» в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В 21 матче нынешнего сезона Виктор забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

«Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка в 21 матче английской Премьер-лиги и занимает в турнирной таблице третье место.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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