Сесар Навас: бегство легионеров нанесло большой урон «Рубину»

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны Сесар Навас, входящий в топ-5 игроков «Рубина» по количеству проведённых матчей (255 во всех турнирах), изложил свою версию неудачи «Рубина» в прошлом сезоне, по итогам которого казанский клуб вылетел из Российской Премьер-Лиги.

«После ухода из футбола в феврале 2019 года я работал в скаутском отделе — сначала у Рустема Сайманова, а затем у Олега Яровинского, когда они были спортивными директорами. С Романом Шароновым и Леонидом Слуцким в качестве главных тренеров. Это были замечательные годы. Я очень благодарен и менеджерам, и тренерам, с которыми разделил эти годы — за их доверие ко мне и то отношение, которое они оказывали мне всё это время. С ними было очень легко и приятно работать. Жаль, что в прошлом сезоне команда вылетела в Первую лигу. Бегство легионеров во второй части чемпионата нанесло большой урон «Рубину», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.