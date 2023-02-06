«Ювентус» не собирается расставаться с Погба. В Турине ждут его возвращения после травмы

Туринский «Ювентус» не собирается разрывать контракт или расставаться с французским полузащитником Полем Погба, несмотря на соответствующие слухи.
«Ювентус» опровергает все слухи и информацию о намерении расторгнуть контракт с Полем Погба. На данном этапе клуб даже не рассматривает подобную возможность, поскольку в команде ожидают его возвращения», — написал в своём «твиттере» известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
29-летний Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. С момента возвращения в туринский клуб французский полузащитник не провёл на поле ни одной минуты из-за различных травм. Погба попадал в заявку «Ювентуса» на несколько последних матчей.
Погба станцевал с травмированным коленом
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