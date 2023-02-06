«Это другой уровень». Экс-защитник «Динамо» Плиев рассказал, как попасть в РПЛ
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Бывший защитник московского «Динамо» Заурбек Плиев, ныне выступающий за «Родину», рассказал, как попасть в Российскую Премьер-Лигу.
«Как попасть в Российскую Премьер-Лигу? Рецепт только один: работать, работать и еще работать. РПЛ – высшая ступень российского футбола. Это другие скорости, другой уровень по многим аспектам. Поэтому нужно цепляться руками, ногами, зубами, чтобы оказаться там. Желаю нашей команде добиться своей цели и попасть в РПЛ», — приводит слова Плиева пресс-служба «Родины» на официальном сайте.
В чемпионате России 31-летний Плиев выступал за нальчикский «Спартак», «Аланию», «Ахмат» и «Динамо». Летом 2022 года защитник покинул московскую команду и перешёл в «Уфу», а спустя полгода подписал контракт с «Родиной».
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