Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это другой уровень». Экс-защитник «Динамо» Плиев рассказал, как попасть в РПЛ

«Это другой уровень». Экс-защитник «Динамо» Плиев рассказал, как попасть в РПЛ
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Заурбек Плиев, ныне выступающий за «Родину», рассказал, как попасть в Российскую Премьер-Лигу.

«Как попасть в Российскую Премьер-Лигу? Рецепт только один: работать, работать и еще работать. РПЛ – высшая ступень российского футбола. Это другие скорости, другой уровень по многим аспектам. Поэтому нужно цепляться руками, ногами, зубами, чтобы оказаться там. Желаю нашей команде добиться своей цели и попасть в РПЛ», — приводит слова Плиева пресс-служба «Родины» на официальном сайте.

В чемпионате России 31-летний Плиев выступал за нальчикский «Спартак», «Аланию», «Ахмат» и «Динамо». Летом 2022 года защитник покинул московскую команду и перешёл в «Уфу», а спустя полгода подписал контракт с «Родиной».

Новость по теме
Плиев: «Родина» по итогам сезона может попасть в стыки за право играть в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023