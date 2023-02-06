«Динамо» разгромило «Енисей» в товарищеском матче на зимних сборах

Сегодня, 6 февраля, московское «Динамо» встретилось с красноярским «Енисеем» в товарищеском матче. Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой столичного коллектива со счётом 4:1.

В составе «Динамо» по дублю оформили Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев. Единственный гол «Енисея» забил Никита Раздорских. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Динамо».

Отметим, что матч проходил в формате двух таймов по 75 минут. Перерыв между таймами составил около 30 мин.