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«Динамо» разгромило «Енисей» в товарищеском матче на зимних сборах

«Динамо» разгромило «Енисей» в товарищеском матче на зимних сборах
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Сегодня, 6 февраля, московское «Динамо» встретилось с красноярским «Енисеем» в товарищеском матче. Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой столичного коллектива со счётом 4:1.

В составе «Динамо» по дублю оформили Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев. Единственный гол «Енисея» забил Никита Раздорских. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Динамо».

Отметим, что матч проходил в формате двух таймов по 75 минут. Перерыв между таймами составил около 30 мин.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2023, понедельник. 10:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
ДВ
Енисей
Красноярск, Россия
1:0 Гладышев – 6'   2:0 Смолов – 49'   3:0 Смолов – 55'   4:0 Гладышев – 63'   4:1 Раздорских – 105'
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