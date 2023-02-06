«Нужно попасть в того, кто точно будет забивать». Федотов — о целях ЦСКА на усиление
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие позиции в армейской команде требуют усиления, отметив, что в связи со слабой реализацией моментов армейцам необходимы игроки, которые будут забивать голы.
«Какие ещё позиции требуют усиления? Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, приоритет — инсайд или нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать. Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать», — приводит слова Федотова Sport24.
В 17 сыгранных матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона футболисты ЦСКА в общей сложности забили 30 голов. Армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице с 29 набранными очками. ЦСКА отстаёт от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.
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