«Нужно попасть в того, кто точно будет забивать». Федотов — о целях ЦСКА на усиление

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие позиции в армейской команде требуют усиления, отметив, что в связи со слабой реализацией моментов армейцам необходимы игроки, которые будут забивать голы.

«Какие ещё позиции требуют усиления? Раз мы столкнулись со слабой реализацией моментов, приоритет — инсайд или нападающий. Нужно попасть в того, кто точно будет забивать. Но есть и финансовые возможности клуба, это необходимо учитывать», — приводит слова Федотова Sport24.

В 17 сыгранных матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона футболисты ЦСКА в общей сложности забили 30 голов. Армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице с 29 набранными очками. ЦСКА отстаёт от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.