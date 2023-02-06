Чистяков: смотрел финал ЧМ на свадьбе Алипа. Телефон был между кумысом и кониной

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что смотрел финал прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 пен.) на свадьбе своего одноклубника Нуралы Алипа в Казахстане.
«Финал чемпионата мира в свадьбу Алипа тоже вписался, хотя по этому поводу я сначала переживал — не мог пропустить такой матч. Я в принципе очень люблю смотреть футбол, практически весь. Дома жена по этому поводу даже ругается. А тут финал чемпионата мира: Месси, нужно выигрывать.
Но на свадьбе все всё в этом смысле понимали. Плюс, помимо нас с Нуриком, было много футболистов — его друзья, с кем он играл. Так вот, это был третий день, свадьба шла, но на стенах в зале разместили большие экраны. И если в матче Франция — Аргентина что-то происходило, эти моменты на экраны выводили. Видимо, был какой-то подготовленный на этот счёт человек. У нас за столом была банда, которая болела за Аргентину, но была и та, что за Францию. Сидели, переглядывались. Но скажу честно, у меня где-то между кумысом и кониной стоял телефончик с прямой трансляцией. Так что я всё видел (улыбается). Кстати, кухня в Казахстане тоже потрясающая!» — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
- 6 февраля 2023
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