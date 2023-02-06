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Слуцкий: мой поход на рынок — это больше трёх миллионов просмотров и куча лайков

Слуцкий: мой поход на рынок — это больше трёх миллионов просмотров и куча лайков
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Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны болельщиков.

«Я понимаю правила, как устроены СМИ, как рождаются комментарии, какой интерес вызывает, на какую аудиторию всё это работает. Мне какая-то часть этой аудитории неинтересна.

Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трёх миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем какая-то минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков», — сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале.

51-летний Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года, когда покинул казанский «Рубин». Сейчас тренер выступает одним из ведущих программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

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