Слуцкий: мой поход на рынок — это больше трёх миллионов просмотров и куча лайков

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны болельщиков.

«Я понимаю правила, как устроены СМИ, как рождаются комментарии, какой интерес вызывает, на какую аудиторию всё это работает. Мне какая-то часть этой аудитории неинтересна.



Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок – это больше трёх миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем какая-то минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков», — сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале.

51-летний Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года, когда покинул казанский «Рубин». Сейчас тренер выступает одним из ведущих программы «Коммент.Шоу» на YouTube.