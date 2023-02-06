Слуцкий: никто не снял сюжет про мой стадион. Это никому не интересно

Российский тренер Леонид Слуцкий расстроен, что про стадион «Бомбонера», который он построил в Волгограде, никто не снял сюжет.

«Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своём родном городе, содержат школу много лет, у них занимаются 400 детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?



Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив 135 миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных – я же их не где-то там украл-своровал или что-то ещё, вот. Это никому не интересно.



Почему? Потому что, ещё раз говорю, хочется, чтобы пришёл человек с немытой головой и сказал какую-то глупость откровенную. И все в душе над ним смеются, понимая, что это кликабельно», — сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале.