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Слуцкий: никто не снял сюжет про мой стадион. Это никому не интересно

Слуцкий: никто не снял сюжет про мой стадион. Это никому не интересно
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Российский тренер Леонид Слуцкий расстроен, что про стадион «Бомбонера», который он построил в Волгограде, никто не снял сюжет.

«Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своём родном городе, содержат школу много лет, у них занимаются 400 детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?

Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив 135 миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных – я же их не где-то там украл-своровал или что-то ещё, вот. Это никому не интересно.

Почему? Потому что, ещё раз говорю, хочется, чтобы пришёл человек с немытой головой и сказал какую-то глупость откровенную. И все в душе над ним смеются, понимая, что это кликабельно», — сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале.

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