Федотов: Нобоа вызывает такие же эмоции, как Черенков. В РПЛ таких больше нет

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что его бывший подопечный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вызывает у него такие же эмоции, как когда-то Фёдор Черенков.
«Кто в российском футболе вызывает у меня такие же эмоции, как Фёдор Черенков? Параллели можно провести с Нобоа — по чтению игры, действиям в созидании. Мне посчастливилось соприкоснуться с Крисом, мы вместе делали историю в «Сочи». Человек самозабвенно любит футбол, хочет достигать результата, и он мотивирован. Мы анализировали его игру: вот передача, Крис вроде туда даже не смотрел, но, видимо, увидел этот вариант заранее. Всегда такое удивляет.
Нобоа не спринтер, но обыгрывает и опережает того, кто пытается его обыграть. До сих пор Крис в «Сочи» в команде такой один, да и в РПЛ, пожалуй, таких больше нет», — приводит слова Федотова Sport24.
- 6 февраля 2023
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