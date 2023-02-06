«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Ростов» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч второго тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Встреча состоится сегодня, 6 февраля, и пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Сиссако, Макарчук, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Бурмистров, Батырев, Сарвели, Джорджевич.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Селява, Мельников, Щетинин, Полоз, Голенков.

«Ростов» набрал одно очко, в первом туре уступив московскому «Спартаку» в серии пенальти 1:2. Основное время встречи закончилось вничью 0:0. «Сочи» проиграл «Краснодару» (1:2) и занимает последнюю строчку в таблице турнира.