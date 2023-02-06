«Сербы и русские — братья навек». Игрок «Сочи» Миладинович — о получении паспорта России

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о процедуре получения паспорта Российской Федерации, заявив, что считает народы России и Сербии братскими.

«Получил российский паспорт прошлой весной. Процедура заняла около года. Никаких проблем не возникло. Сдавал экзамен на русском: тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Обычный разговор, чтобы проверить твой уровень языка. Чувствую ли себя русским? Да, сербы и русские – братья навек. Для меня здесь нет разницы. С первого дня в России меня очень хорошо приняли, во многом помогли. Я отношусь с большой любовью к русскому народу», — приводит слова Миладиновича «РИА Новости Спорт».

Миладинович выступает за «Сочи» с 2018 года. Сезон 2021/2022 сербский защитник провёл в аренде в «Пари Нижний Новгород».