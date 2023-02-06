Экс-футболист сборной Турции расплакался в прямом эфире из-за землетрясений

Бывший вратарь сборной Турции Волкан Демирел расплакался в прямом эфире, рассказывая о ситуации с землетрясениями. Экс-футболист попросил помощи.

«Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь всё очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы не можем многое сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха», — приводит слова Демирела Fanatik.

Фото: Скриншот из видео

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.