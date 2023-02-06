Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем его удивляет Игорь Акинфеев
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чем его удивляет капитан и основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев.
«Продолжает ли меня чем-то удивлять Акинфеев? Неугасаемой любовью к футболу, огромным желанием выиграть что-то ещё. И без профессионального отношения к себе сложно сохранять игровой тонус. Главное же для меня — человек остался тем, кем он был, когда пришёл в футбол. Всё ещё отдает игре себя без остатка, жертвует ради неё досугом, семьёй», — приводит слова Федотова Sport24.
36-летний Акинфеев сыграл в 18 матчах за ЦСКА в текущем сезоне, в которых пропустил 19 мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер выступает за армейскую команду с 2003 года. Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до 2024 года.
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