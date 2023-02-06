Йоканович объяснил, почему Захарян и Лаксальт пропустили матч «Динамо» с «Енисеем»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги второго тренировочного сбора команды, а также объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян и защитник Диего Лаксальт пропустили товарищеский матч с «Енисеем» (4:1).

«Всем ли мы довольны после второго сбора? Да, довольны тем, как команда отработала на этом сборе. У нас был очень насыщенный график, мы провели три продолжительных матча, и я доволен работой и самоотдачей наших футболистов.

Почему Захарян и Лаксальт пропустили матч с «Енисеем»? У них незначительные проблемы, и медицинский штаб решил, что сегодня им стоит пропустить игру.

Какие планы на третий сбор в Турции? За два дня мы проведём четыре контрольных матча, после чего у нас будет целая неделя для подготовки к возобновлению сезона кубковой встречей в Самаре. Нам нужно будет вернуться в соревновательный график, что мы и постараемся сделать», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».