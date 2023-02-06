Михаил Прокопьев покинул «Ботев» по личным причинам
Поделиться
Российский полузащитник Михаил Прокопьев покинул болгарский «Ботев» Пловдив по личным причинам.
«Михаил Прокопьев больше не является футболистом «Ботев» Пловдив. Клуб и игрок достигли взаимной договорённости о разрыве контракта из-за личных причин футболиста. «Ботев» желает Прокопьеву успехов и всего наилучшего в его дальнейшей карьере», — гласит официальное заявление «Ботева», опубликованное на сайте клуба.
20-летний Прокопьев ранее выступал за клубы российской Медийной футбольной лиги «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. За «Ботев» российский полузащитник играл только в товарищеских матчах. В сезоне-2022/2023 Прокопьев сыграл три матча за «Амкал» в Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами.
Новость по темеПервый гол Михаила Прокопьева за «Ботев»
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:46
-
15:45
-
15:35
-
15:31
-
15:24
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
15:07
-
15:07
-
15:03
-
15:03
-
14:44
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:26
-
14:26
-
14:18
-
14:13
-
14:04
Партнерский контент