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Михаил Прокопьев покинул «Ботев» по личным причинам

Михаил Прокопьев покинул «Ботев» по личным причинам
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Российский полузащитник Михаил Прокопьев покинул болгарский «Ботев» Пловдив по личным причинам.

«Михаил Прокопьев больше не является футболистом «Ботев» Пловдив. Клуб и игрок достигли взаимной договорённости о разрыве контракта из-за личных причин футболиста. «Ботев» желает Прокопьеву успехов и всего наилучшего в его дальнейшей карьере», — гласит официальное заявление «Ботева», опубликованное на сайте клуба.

20-летний Прокопьев ранее выступал за клубы российской Медийной футбольной лиги «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. За «Ботев» российский полузащитник играл только в товарищеских матчах. В сезоне-2022/2023 Прокопьев сыграл три матча за «Амкал» в Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами.

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