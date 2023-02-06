Федерация футбола Турции сделала заявление на фоне землетрясений в стране

Федерация футбола Турции (TFF) выступила с заявлением на фоне ситуации с землетрясениями в стране.

«С глубокой грустью мы узнали о жертвах землетрясения, эпицентром которого являются Кахраманмараш, Хатай, Газиантеп, Адана, Османия, Диярбакыр, Малатья и Шанлыурф.

Да смилуется Господь над нашими гражданами, погибшими во время землетрясения, задушившего нашу страну. Выражаем соболезнования родным, близким и нашему народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В связи с гибелью людей, ранеными и продолжающимися поисково-спасательными работами все запланированные мероприятия на 6 февраля (сегодня) перенесены на более поздний срок», — написала пресс-служба TFF в своём «твиттере».

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения. Видео: