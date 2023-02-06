«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с клубом из Малайзии

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с малайзийским «Джохор Дарул Такзим». Встреча пройдёт сегодня, 6 февраля. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Адамов, Родригао, Круговой, Барриос, Клаудиньо, Козлов, Мостовой, Малком, Кассьерра.
Запасные: Бязров, Кирш, Шайхтдинов, Вершинин, Ногтев, Барановский, Белохонов.
Примечательно, что этот матч – второй для «Зенита» за сегодняшний день. Несколькими часами ранее петербуржцы сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). Также «Зенит» в рамках зимних тренировочных сборов сыграл два товарищеских матча с клубами из Катара. Санкт-петербуржцы разгромили «Аль-Бидду» (9:0) и обыграли «Лусаил-Сити» (3:0).
- 6 февраля 2023
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