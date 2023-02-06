В Турции под завалами отеля оказалась целая футбольная команда

Футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции. Представители клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате землетрясения, информирует Aspor.

Отмечается, что, по последней информации, один член из персонала команды был спасён, а остальные представители «Марасспора» продолжали находиться под завалами. В данный момент продолжают вестись спасательные работы.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения. Видео: