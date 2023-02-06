«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 6 февраля, «Краснодар» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ. Игра, как и весь турнир, пройдёт в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Начало — в 20:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в Зимнем кубке РПЛ также принимают участие «Сочи» и «Ростов». В первом матче «Спартак» обыграл ростовчан в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 — пен.), а «Краснодар» оказался сильнее «Сочи» (1:0).
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Краснодар» (25) — на восьмом месте в таблице.
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