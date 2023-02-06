Экс-футболист ЦСКА Языджи высказался о землетрясениях в Турции

Бывший футболист ЦСКА Юсуф Языджи, ныне выступающий за «Трабзонспор», высказался по поводу ситуации с землетрясениями в Турции.

«Мы проснулись в мрачный день. Но мы преодолеем это бедствие рука об руку. Скорейшего выздоровления всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения. Мы молимся о том, чтобы не было больше жертв. Пожалуйста, будьте осторожны и делитесь проверенной информацией», — написал Языджи в своём «твиттере».

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения: