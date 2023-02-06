В «Ахмате» сообщили, что клуб проводит сборы в Турции далеко от эпицентра землетрясения

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала ситуацию с землетрясениями в Турции, где грозненцы проводят зимний учебно-тренировочный сбор.

«В связи с новостями о землетрясениях в Турции информируем, что наша команда, проводящая в Белеке учебно-тренировочные сборы, находится далеко от эпицентра землетрясения. Мы работаем в штатном режиме, а сегодня в распорядке выходной день после состоявшихся накануне контрольных матчей.



Мы выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.