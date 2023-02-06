«Сочи» — «Ростов»: Джорджевич удвоил преимущество своей команды

В эти минуты проходит матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Сочи» и «Ростов». Матч идёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте форвард «Сочи» Лука Джорджевич оказался один перед воротами Сергея Песьякова и уверенно поразил цель.

Оба коллектива уступили в своих матчах 1-го тура: подопечные Валерия Карпина в основное время сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в серии пенальти «Ростов» реализовал лишь одну попытку и проиграл со счётом 1:2. Сочинцы с минимальным счётом уступили «Краснодару». Единственный гол «быков» на счету защитника Кайо.



В заключительных играх турнира «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», днём позже «Ростов» сыграет с «Краснодаром».