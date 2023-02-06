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Джесси Марш покинул пост главного тренера «Лидс Юнайтед»

Джесси Марш покинул пост главного тренера «Лидс Юнайтед»
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Джесси Марш был уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Под руководством 49-летнего американского специалиста «Лидс Юнайтед» провально начал вторую половину сезона, не сумев одержать ни одной победы в семи последних матчах. В последней игре в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги команда на выезде уступила «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

На данный момент «Лидс Юнайтед» находится на 17-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги с 18 очками в запасе. Лидирует лондонский «Арсенал» — 50 очков.

Сообщается, что в качестве потенциальной замены Маршу расматривается главный тренер «Вест Бромвича» 39-летний испанский специалист Карлос Корберан.

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