Джесси Марш покинул пост главного тренера «Лидс Юнайтед»

Джесси Марш был уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.



Под руководством 49-летнего американского специалиста «Лидс Юнайтед» провально начал вторую половину сезона, не сумев одержать ни одной победы в семи последних матчах. В последней игре в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги команда на выезде уступила «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.



На данный момент «Лидс Юнайтед» находится на 17-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги с 18 очками в запасе. Лидирует лондонский «Арсенал» — 50 очков.

Сообщается, что в качестве потенциальной замены Маршу расматривается главный тренер «Вест Бромвича» 39-летний испанский специалист Карлос Корберан.