Тен Хаг почтил память погибших в Мюнхенской трагедии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в 65-ю годовщину Мюнхенской трагедии почтил память погибших, а также рассказал, какой отпечаток это событие оставляет на клубе. Напомним, 6 февраля 1958 года во время авиакатастрофы в Мюнхене погибли 23 человека, среди которых восемь были игроками «красных дьяволов».

«Я думаю, что это действительно важно помнить, потому что это говорит о наследии «Манчестер Юнайтед». Это событие напоминает нам о тех людях, которые умерли слишком рано. Мы должны помнить об этом каждый год, но также эта память является наследием приверженности атакующему футболу. Я думаю, что этот дух всё ещё в клубе, игроки по-прежнему добиваются успеха в своей карьере, но мы по-прежнему играем с подходом, характерным для того времени», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.