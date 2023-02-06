«Уфа» сообщила РФС о намерении заключить контракт с Романом Павлюченко

Футбольный клуб «Уфа» направил письмо в Российский футбольный союз, в котором сообщил о намерении заключить контракт с нападающим Романом Павлюченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС.



Также в этом письме «Уфа» попросила РФС проинформировать клуб о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в матчах Мелбет Первой лиги и Фонбет Кубка России. Связано эта просьба с наличием у Павлюченко действующей дисквалификации. Напомним, Роман Павлюченко во время выступления за «Знамя» получил восьмиматчевую дисквалификацию в матче Второй лиги с «Космосом» (0:4).

Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой».