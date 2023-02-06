В «Спартаке» сообщили о планах провести сбор в Турции, несмотря на землетрясения в стране

Московский «Спартак» не планирует вносить изменений в график зимних сборов из-за землетрясений в Турции. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.



«На данный момент планов мы не меняли, сбор в Турции по‑прежнему стоит в расписании в тех же датах. Сейчас в Турции находится несколько российских команд, уместнее у них спросить, насколько данная ситуация повлияла на их планы, они там, на месте. Безусловно, это настоящая трагедия. Насколько мы понимаем, это произошло в другой части страны. Будем следить за ситуацией и держать руку на пульсе, время у нас есть. Но на данный момент, повторюсь, никаких корректировок в наших планах не произошло», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.