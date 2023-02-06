В «Спартаке» сообщили о планах провести сбор в Турции, несмотря на землетрясения в стране

Московский «Спартак» не планирует вносить изменений в график зимних сборов из-за землетрясений в Турции. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«На данный момент планов мы не меняли, сбор в Турции по‑прежнему стоит в расписании в тех же датах. Сейчас в Турции находится несколько российских команд, уместнее у них спросить, насколько данная ситуация повлияла на их планы, они там, на месте. Безусловно, это настоящая трагедия. Насколько мы понимаем, это произошло в другой части страны. Будем следить за ситуацией и держать руку на пульсе, время у нас есть. Но на данный момент, повторюсь, никаких корректировок в наших планах не произошло», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
- 6 февраля 2023
-
18:43
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:59
-
17:59
-
17:54
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:46
-
15:45