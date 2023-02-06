Нури Шахин — о землетрясениях в Турции: молимся о том, чтобы жертв больше не было

Бывший полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», ныне главный тренер турецкого «Антальяспора» Нури Шахин высказался по поводу ситуации с землетрясениями в Турции.

«Прощай, моя прекрасная страна. Мы молимся о том, чтобы жертв больше не было. Пожалуйста, давайте поможем всем людям, которых это затронуло, поделившись нужной информацией», — написал Шахин в своём аккаунте в «Твиттере».

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.