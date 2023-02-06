Созин: поездки РФС в УЕФА говорят — надо не ждать, что позовут обратно, а пробивать дорогу

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что УЕФА делает первые шаги к тому, чтобы вернуть российский футбол на международную арену.



«Мы видим, что Алаева позвали на заседание по мини-футболу. И это впервые с 24 февраля. При этом также постоянно слышна критика РФС, дескать, всё делают не так – в Азию не уходят, с УЕФА разговаривают просто так. Так вот, поездки Алаева показывают, что это всё «не просто так».



Уже были новости про возможный допуск юношей или женщин. Теперь – мини-футбол. С нами хотят разговаривать, мы видим шаги навстречу. Просто не стоит думать, что всё решается за раз. Это долгий процесс. И то развитие вопроса, которое показывает РФС даже своими поездками, говорит другим федерациям: ребята, не сидите на месте и не плачьте, что нас убрали. Надо работать. Не ждать, что нас позовут обратно, а пробивать себе дорогу.



Пусть не с первого, не со второго, а с третьего раза. Но надо запустить этот маховик», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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