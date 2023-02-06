Винченцо Монтелла: отель, в котором я обычно живу в Адане, был эвакуирован и загорелся

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался по поводу ситуации с землетрясениями в Турции.



«Нам рассказали об обрушившихся зданиях и многочисленных завалах ночью. Даже отель, в котором я обычно живу в Адане, был эвакуирован и загорелся. У всей команды были страх и беспокойство, но, к счастью, дома у всех всё хорошо. Игроки, очевидно, очень переживают и ждут воссоединения со своими близкими».



Сейчас мы находимся в Стамбуле, потому что нам надо играть матч с «Умраниеспором». Мы постоянно контактируем и обсуждаем некоторые организационные проблемы. Мы пытаемся разобраться в ситуации», — приводит слова итальянского специалиста La Gazzetta dello Sport.



Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории страны. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.